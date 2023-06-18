Yasaklar engel olamadı... Taksim'de Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 18 Haziran Translarla Eşitlik Günü'nde düzenlenen 9. Trans Onur Yürüyüşü kapsamında Taksim’e çıkmak isteyen LGBTİ+ları engellemek için İstiklal ve Taksim Meydanı’na çıkan bütün sokakları bariyerlerle kapattı. Beyoğlu'na çıkan ara sokaklardan başlayan Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale ediyor.

METRO TAKSİM VE ŞİŞHANE'DE DURMAYACAK

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

YÜRÜYÜŞ TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN BAŞLADI

LGBTİ++ bireyler bütün engellemelere rağmen Beyoğlu'na ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklardan yürüyüşe başladı.

Türkiye'de trans bireylere yönelik yapılan insan haklarına aykırı uygulamaları protesto eden yurttaşlara polis müdahale etti.

Osmanbey'de yapılan müdahalede en az 7 kişi gözaltına alındı. Polisler gazetecilerin görüntü almasını engelliyor.

Osmanbey'de sivil araca bindirilerek gözaltına alınmak istenen bir kişinin ise resmi polis otosu talep etmesi dikkat çekti.

Gazetecilere de sert müdahale eden polis, medyayı abluka altına alarak çekim yapılmasını engelledi. Bazı gazeteciler gözaltına alındı.

ÇAY ETKİNLİĞİ DE YASAKLANDI

Trans Onur Yürüyüşü son olarak 2017 yılında düzenlenmişti. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy kaymakamlığı, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin çay etkinliğini yasaklamıştı.

Öte yandan, İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde Trans Onur Yürüyüşü’ne dair herhangi bir yasak açıklaması bulunmuyor.

9. TRANS ONUR HAFTASI KOMİTESİ'NDEN AÇIKLAMA: ONUR YÜRÜYÜŞÜ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

9. Trans Onur Haftası Komitesi, bugün (18 Haziran) Translarla Eşitlik Günü’nde Taksim’de gerçekleşecek Trans Onur Yürüyüşü sırasında ve sonrasında yaşanabileceklerle için tavsiyeler yayınladı.

9. Trans Onur Haftası Komitesi yapılan açıklamada; "9. Trans Onur Yürüyüşü’nde ihtiyaç duymanız halinde Kriz Masası’na ulaşabilirsiniz. Acil durumlarda Kriz Masası’na 0530 039 99 70 nolu numarayı arayabilirsiniz" denildi.

6 yıl sonra Taksim’de tekrar şanlatan travestiler olarak bugün bilmeniz gerekenler şöyle:

Yürüyüş sırasında herhangi bir sorunla karşılaştığınızda Trans Pride İstanbul’a sosyal medya hesaplarından (Twitter, Instagram) ve Kriz Masası numarasından ulaşabilirsiniz.

Alana getirdiğiniz herhangi bir şeye el koyarlarsa haklarınızı bildiğinizi söyleyin. Telefonunuza el koyma hakları yok. Varsa telefonunuzda şifre girmediğiniz sürece kapanmama özelliğini açın. El koymanın hukuki dayanağını sorun, hukuka aykırı bu eyleme devam ederlerse tutanacak tutacağınızı söyleyin.

Bu tutanakta sebepleriyle birlikte neye maruz bırakıldığınızı kronolojik saatle açıklayın. Saat, tarih, muhattabınızı ve bulunduğunuz mekanı bu tutanağa mutlaka ekleyin. O sırada yaşadıklarınıza tanık olan iki kişinin de varsa adını, soyadını ve imzasını tutanağa ekleyin. Varsa iletişim bilgilerini alın.

Gözaltına alınırsanız endişelenmeyin. Çevrenizdeki insanların duyabileceği şekilde isminizi bağırın. Gözaltına alınırken ters kelepçeye maruz bırakılırsanız bunun bir insanlık suçu olduğunu ve muayeneden önce sökülmesi gerektiğinin kanuni hakkınız olduğunu bilin.

Avukatlar mutlaka sizi görmeye gelecektir. 18 yaşın altındaysanız Beyoğlu Çocuk Büroya götürüleceksiniz. 18 yaşın altında olduğunuz fark edilmeden gözaltına alındıysanız polise bunu belirtin. Ayrıca gözaltında bir arkadaşınız, yakınınız ve avukatınıza haber verilmesini isteme hakkınız var.

Gözaltına alınırsanız önce sağlık muayenesine götürüleceksiniz. Vücudunuzda bir darp izi varsa bunu sağlık görevlisine gösterin ve rapora yazmasını isteyin. Muayene sırasında polisin yanınızda olma hakkı olmadığını unutmayın. Muayenenizi yapan doktor rızanız dışında size bir şey imzalatamaz.

Gözaltında doğruluğundan emin olmadığınız ve okumadığınız hiçbir şeyi imzalamayın. Avukatın olmadan ifade vermek zorunda değilsiniz. Avukatlar ifadenizde size eşlik edecek. Avukatlar gelene kadar hiçbir soruya cevap vermek zorunda olmadığınızı unutmayın. Avukatsız hiçbir şeye imza atmayın.