Antalya'daki beş yıldızlı otelde yüzlerce turist zehirlendi: Salmonella da tespit edildi!

Mail on Sunday’in özel haberine göre, Antalya’da bulunan beş yıldızlı otele giden çok sayıda İngiliz turist gıda zehirlenmesi vakası yaşadı. Hastaneye başvuran bazı turistlerde salmonella, kolibasi gibi bakteriler de bulunduğu belirtildi.

Otelde kalan çocuklar ve yetişkinler arasında çok sayıda hastanelik olan kişi bulunurken yüzlerce kişinin seyahat acentesine dava açmayı planladığı belirtildi.

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı da ihbarlar üzerine zehirlenme vakalarına ilişkin soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada bu hastalıkların kökeninin bulunmasının amaçlandığı belirtildi.

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı’nda görevli Dr. Lesley Larkin de bir açıklama yaptı. Kurumda İzleme, Gastrointestinal Patojenler ve Gıda Güvenliği’nin başkanı olan Larkin, “Kurumumuz Türkiye’den dönen turistlerle ilgili iddiaları soruşturuyor. Eğer yakın bir zaman içinde Türkiye’den geldiyseniz ve herhangi bir rahatsızlık semptomundan endişe ediyorsanız doktorunuzla iletişime geçin” dedi.

Turistler, açık büfe yemek veren oteldeki yemeklerin uygunsuz ortamda sunulduğu, kalmış yemeklerin üzerine taze yemeklerin eklendiğini, tabak, bardak, çatal, bıçak ve kaşıkların pis olarak servis edildiğini söylerken, yemeklerin de az piştiğini öne sürdü.

İngiliz turizm acentesi TUI de gıda zehirlenmesinin otelden kaynaklanmadığını ve bir nörovirüs olduğunu iddia etti. Otel ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.