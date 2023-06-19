Ev sahibi-kiracı ilişkisi kan davasına dönüştü: CHP'li Orhan Sümer Meclis gündemine taşıdı

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan, iktidarın ise bir türlü önlem almadığı kira artış oranı konusunu Meclis gündemine taşıdı.

EV SAHİBİ KİRACI İLİŞKİSİ KAN DAVASINA DÖNÜŞÜYOR

Sümer, “AKP İktidarının bilinçli olarak arttırdığı enflasyon sonrasında milyonlarca kişi mağdur duruma düştü. Özellikle konut kiralarını aşırı yükselmesi ve maaşlı çalışan kesimin gelirlerinin aşağıda kalması sebebiyle yüzbinlerce vatandaşımız evlerinden çıkmak zorunda kaldı. İktidarın uyguladığı yüzde 25 artış ise sözde kaldı. Birçok ev sahibi kira oranında %25’in çok üzerinde artışlar gerçekleştirdi. Artık ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkiler şiddete hatta cinayete varan olaylarla sonuçlanıyor. Ekonomik anlamda büyük buhran içerisinde bulunan vatandaşlar istenmedik olaylara karışıyor. Eğer yeterli ve gerçek önlemler alınmazsa ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kan davalarını sıklıkla duyacağız. İktidarın tarafları memnun edecek çözümleri bir an önce uygulamaya koyması gerekiyor” diye konuştu.

ADLİYE KORİDORLARI KİRACI, EV SAHİBİ DAVALARIYLA DOLU

Orhan Sümer, “Son dönemde adliye koridorları ne yazık ki ev sahibi ve kiracıların birbirlerine açtıkları dava duruşmaları nedeniyle dolu. İş sadece kira oranı tespitle kalırsa vatandaş kendini şanslı hissediyor. Birçok olayda taraflar şiddete varan eylemlere imza atıyor. İşin hazin tarafı kira tespitini yapacak kişi ve kurumların da bu durumdan muzdarip olması. Yine birçok kamu kurumu bilindiği üzere kiralık binalarda hizmet veriyor. Aynı şekilde kamu kurumları da kiracı durumunda oldukları binalar için mahkemelik olmuş durumdalar” dedi.

AKP İKTİDARINDA VATANDAŞ BARINMA SAVAŞI VERİYOR

Orhan Sümer, “AKP iktidarı Türkiye’yi ekonomik anlamda batırmıştır. Bu iflasın sonucu olarak vatandaşlarımız temel yaşam savaşı vermeye geri dönmüştür. Nasıl bir insan önce barınma sonra karnını doyurma gibi temel yaşam mücadelesi için binlerce yıl önce mücadele ederek bugünleri inşa ettiyse bugün de Türkiye’de yaşayan milyonlarca vatandaşımız önce barınabilme sonra karnını doyurabilme mücadelesi veriyor. Rant iktidarının yarattığı ekonomi modeli sadece kendisine ve kendisine yakın rant zenginlerine yarıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem