Seçtiği büyükbaş kurbanlığın saldırısına uğradı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kurbanlık seçerken büyükbaş hayvanın teptiği vatandaş, ambulans helikopterle sevk edildiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi.

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Seçtiği büyükbaş kurbanlığın saldırısına uğradı

Bahçesaray ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'ne kurbanlık almak için giden 8 çocuk babası 45 yaşındaki Mahmut Uyğur, büyükbaş hayvanın saldırısına uğradı. Aldığı boynuz darbesiyle yere düşen ve bacağından yaralanan Uyğur, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla ilk olarak Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kaval kemiğinin kırıldığı tespit edilen talihsiz vatandaş, ileri tedavi için ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada da gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonucu sağlık durumu iyiye giden vatandaş, yakın zamanda taburcu olacak.

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ömer Faruk Kara, hastanın hayvan tepmesi sonucu Bahçesaray Devlet Hastanesinden ileri tedavi için ambulans helikopteriyle Van’a sevk edildiğini belirtti. Başarılı şekilde gerçekleştirilen ameliyatla hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Başhekim Yardımcısı Kara, “Yakın zamanda taburculuğunu planlıyoruz. Hastamız ambulans helikopterle hastaneye hızlı sevki ve hızlı tedavisi sonucu taburcu olması bize mutluluk verdi” dedi.

Kurbanlık pazarlığı yapmak için köye gittiğini dile getiren Mahmut Uyğur ise “Ahıra girdim hayvanı beğendim. Daha sonra dışarı çıktım. Bu sırada hayvan zincirini kopararak bana saldırdı. Boynuzu göğüs bölgeme vurdu ve o sırada yere düştüm. Yüzüme vuracakken kendimi korumak için ayağımı kaldırdım ve bu sırada bacağım kırıldı. Orada bulunanlar beni kurtardı. Daha sonra hastaneye kaldırıldım. Ardından helikopterle Van’a taşındım. Helikopter gelmeseydi ben mahvolurdum. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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