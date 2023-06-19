Son zamanların en büyük göçmen teknesi faciası: “Protestolar Yunanistan dışında diğer Avrupa ülkelerine de yayılmalı”

GERÇEK GÜNDEM - Libya’dan İtalya’ya doğru doğru giden ve 20’li yaşlarda göçmenlerle dolu olan balıkçı teknesinin batması üzerine Yunanistan genelinde protestolar düzenlendi. Yunan yetkilileri, tekne faciasından sonra yüzlerce kişiyi kurtarmak için harekete geçmedikleri için eleştiriliyor.

Yunanistan açıklarında mültecileri taşıyan tekne, Pylos'un 47 deniz mili (87 km) güneybatısında, İyon Denizi kıyılarında battı. Bu nokta Akdeniz'in en derin bölgelerinden birine yakın.

Son zamanlardaki en büyük göçmen teknesi faciasından sonra büyük bir arama kurtarma operasyonu sonucunda 78 cesede ulaşıldı. Yetkililer teknenin 750’den fazla yolcu taşımış olabileceğini ve bu yolcuların her birinin tekneye binmek için binlerce dolar ödediğini söylüyor.

Fransız Agence France-Press (AFP) haber ajansına konuşan göçmen bakanlığı yetkilisi de teknede yüzlerce kişi olduğunu doğruladı. Yetkili, “Korkarız ki, çok daha fazla kayıp olacak” diye konuştu.

Tekne faciasından sonra Yunanistan hükümeti üç gün ulusal yas ilan etti.

YUNANİSTAN GENELİNDE PROTESTOLAR

Perşembe günü Yunanistan'ın çeşitli kentlerinde binlerce kişi, yetkililerin gemi enkazına geç müdahale etmesini ve Avrupa Birliği'nin göç politikalarını protesto etmek üzere gösteri düzenledi. Patras, Larissa, Selanik ve Lamia’nın da aralarında bulunduğu Yunanistan’ın farklı yerlerinde protestolar düzenlendi.

Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri ve polis protestoculara biber gazı ile müdahale etti.

Yunanistan hükümeti göçmen ve mültecileri kurtarmak için harekete geçmedikleri için eleştiriliyor. Ayrıca bir sahil güvenlik gemisi batan balıkçı teknesine eşlik ediyordu ve gemi balıkçı teknesi batarken de oradaydı.

Yunan yetkililer, yolcuların defalarca yardımı reddettiklerini ve İtalya'ya devam etmekte ısrar ettiklerini savunuyor. Yetkililer, geminin batmadan kısa bir süre öncesine kadar normal göründüğünü ve göçmenlerin yapılan kurtarma tekliflerini reddettiğini söylediler.

Ancak Akdeniz'de zor durumdaki mülteci ve göçmenler için kendi kendine organize olan bir yardım hattı olan Alarm Phone, tekneden defalarca imdat ve yardım çağrısı aldıklarını söyledi. Yunan yetkililerine İtalyan Güvenlik ve Frontex tarafından da haber verilmişti.

LİBYA MÜLTECİLER SÖZCÜSÜ VE AKTİVİST DAVID YAMBIO: ASIL SUÇLULAR SAHİL GÜVENLİK MEMURLARI

Önceden defalarca Libya’dan İtalya’ya kaçma girişiminde bulunan ve sonuncu denemesinde başarılı olan Libya Mülteciler Sözcüsü David Yambio, Gerçek Gündem’e konuştu.

Yambio, Libya’dan İtalya’ya giden ve 600’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasından Yunanistan’ı, NATO’yu ve Avrupa’nın göç politikalarını sorumlu tuttu.

Yambio, “Asıl suçlanması gerekenler sahil güvenlik memurları. Çünkü kurtulanlar, Sahil Güvenlik'in teknelerine bir halat bağlayıp onları başka bir yöne çektiğini söylüyor. Sahil güvenlik tekneyi Libya’ya geri göndermeye çalıştı ve sonra da tekne battı” dedi.

“AKDENİZ’E KAÇMAYA ÇALIŞTIM”

Libya Mülteciler Sözcüsü ve aktivist David Yambio, iç savaş yüzünden ülkesi Güney Sudan’ı 2013 yılında terk etti. Zorla askere alındı. Daha sonra Sudan’a, oradan da Çad’a gitti ve uluslararası koruma altına alındı. Yambio, 2018 yılında ise Libya’ya gitti:

“Libya’da birçok zorlukla karşılaştım çünkü oradaki hayatım kabuslardan, işkencelerden, köle gibi çalıştırılmaktan ve zorla askere alınmaktan ibaretti. Bu durum ve Libya'daki insanlık dışı yaşam koşulları yüzünden denizin diğer tarafına yani Akdeniz’e geçmek için kaçmaya çalıştım.”

“DÖRT YIL BOYUNCA HER GÜN ÖLDÜM BEN”

Akdeniz’e ilk kaçma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Yambio, Libya’ya geri gönderildi. Ardından herhangi bir yasa denetimi olmaksızın yedi ay boyunca gözaltında tutuldu. Yambio, gözaltı sırasında suya, yiyeceğe ulaşamadığını ve hatta uyuyamadığını söyledi:

“İkinci, üçüncü ve dördüncü kaçma girişimlerinde bulundum, hepsinde başarısız oldum. Sonra yine gözaltına alındım, hapsedildim, gasp edildim ve EDA tarafından köleleştirildim. Yaşadığım şeyleri asla tarif edemem. Dört yıl boyunca her gün öldüm ben.”

DÖRT YIL BOYUNCA 17 FARKLI HAPİS; “BEŞİNCİ KAÇIŞ DENEMEMDE BAŞARILI OLDUM VE İTALYA’YA GİTTİM”

Dört yıl boyunca 17 farklı hapishanede tutulan Yambio, beşinci denemesinde başarılı oldu ve İtalya’ya gitti. Yambio, “İtalya’ya gelmeden önce Libya’daki Mülteciler Hareketi’nden geliyorum. Ben bu hareketin kurucularından ve sözcülerinden biriyim” dedi

Libya Mülteciler Hareketi’nin protestoları Ekim 2021’de başladı. Üç ay boyunca Birleşmiş Milletler merkezinin önünde kamp kuran Yambio ve arkadaşları, İtalyan yetkililere seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirterek, “Libya toplumunun bize koruma sağlamasını istedik. Protestolarımıza 10 Ocak 2022'de şiddetli bir şekilde müdahale edildi, çoğu kişi gözaltına alındı ama ben kaçabildim” diye konuştu.

“KURTULANLAR, SAHİL GÜVENLİĞİN TEKNEYE HALAT BAĞLAYIP TEKNEYİ BİLİNMEYEN BİR YÖNE ÇEKTİĞİNİ SÖYLÜYOR”

Tekne batarken teknedeki insanların Yunan makamlarına müdahale etmeleri ve kendilerini kurtarmaları için mesaj gönderdiklerini söyleyen Yambio, tekne faciasının en büyük sorumlusunun Yunan makamları ile Yunan sahil güvenliği olduğunu belirtti:

“NATO ve Avrupa Birliği'nin göç politikaları bu olayın sorumlularından. Ancak asıl suçlanması gerekenler, bu insanların boğulmasına göz yuman görevli memurlardır. Çünkü kurtulanların ifadelerine göre, Sahil Güvenlik'in teknelerine bir halat bağladığını ve daha sonra onları bilinmeyen bir yöne doğru çektiğini açıkça söylüyorlar.”

“SAHİL GÜVENLİK TEKNEYİ LİBYA’YA GERİ GÖNDERMEYE ÇALIŞTI”

Yambio, Yunan karasularında bulunan tekneye halat bağlayıp göçmenleri Libya’ya geri göndermeye çalışan Sahil Güvenliği’nin bu yaptığının asla kabul edilemez olduğunu söyledi:

“Yunanistan tekneyi Libya'ya geri göndermeye çalıştı ve insanlar bu yüzden öldü. Bu hem Avrupa hukuku hem de uluslararası insan hakları ve sığınma hakkı kapsamında kabul edilemez bir durum.”

“PROTESTOLAR DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNE DE YAYILMALI”

Tekne faciasında hayatını kaybeden mülteciler için Yunanistan’da başlayan protestoların diğer Avrupa ülkelerine de yayılması gerektiğini söyleyen Yambio, Yunan halkının Avrupalıların ya da politikacıların Akdeniz'de olup bitenler konusunda kendilerini manipüle ettiklerinin farkında olduğunu ifade etti:

“Yunan toplumu her şeyin farkında ve bu yüzden sokaklara döküldüler. Aynı çağrıyı İtalyanlar için de yapıyoruz. Almanlar, Fransızlar, İspanyollar, Hollandalılar, İngilizler, Avusturyalılar nerede?”

Yambio, Türkiye’de çok fazla mülteci olduğunu ve diğer Avrupa ülkelerinin sığınmacıları ülkelerine almak istemediğini belirtti. Yambio, kendisinin de mülteci olduğunu ve ülkesini terk etmek zorunda kaldığını söyledi:

“Hiçbir zaman ülkemi terk etmek istemedim ta ki artık evim diyebileceğim bir yer kalmayana kadar. Dolayısıyla bu insanları kabul etmeyen ülkeleri suçlayamam ancak bu ülkeleri, Suriye gibi kendi oyun alanları haline getirenleri suçlarım.”

“Son 10 yıldır Suriye’de çok ciddi can kayıpları yaşanıyor. Tüm Avrupa ülkeleri bir araya gelip buna bir çözüm bulmalıydı çünkü Suriye, Amerika, Ruslar ve Avrupalılar için uluslararası bir arena haline geldi. Burayı kan dökme, terörizm için bir oyun alanı haline getiriyorlar” diye konuşan Yambio, Suriye’de yaşanan olayın şimdi Sudan, Somali ve Etiyopya’da Tigrea bölgesinde de yaşandığını ifade etti.

Sığınmacıların Avrupa kalesinin kapısında yani Akdeniz’de öldürüldüğünü ve Balkanlara erişimlerinin engellenmeye çalışıldığını ifade eden Yambio, “Savaşmak istemeyen ve insani koşullarda yaşamak isteyen en savunmasız insanlar ülkelerini terk ettikten sonra yeni bir hayata sahip olmak için ikinci bir şans arıyorlar. Ancak her yerden reddediliyorlar” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem