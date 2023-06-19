DESKİ duyurdu: Denizli'de su kesintisi!

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, beş mahallede su kesintisine gideceğini duyurdu.

DESKİ duyurdu: Denizli'de su kesintisi!

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle 20 Haziran 2023 Salı günü beş mahallede su kesintisine gideceğini açıkladı.

Denizli'de 20 Haziran 2023 Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler şöyle:

DESKİ duyurdu: Denizli'de su kesintisi! - Resim : 1

- İncilipınar,

- Cumhuriyet,

- Fatih,

- Deliktaş,

- Hürriyet mahallelerinde su kesinti yapılacak.

DENİZLİLER UYARILDI

Aynı zamanda, vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği, çalışmaların erken tamamlanması durumunda suyun belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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