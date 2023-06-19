9. Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Dün Harbiye’de basın açıklaması okunduktan sonra dağılan gruplara polis müdahale etmiş ve Onur Haftası Komitesi’nden üyelerin de aralarında olduğu biri çocuk 10 kişiyi darbederek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlara ters kelepçe yapılmıştı.

Gözaltına alınanlar, geç saatlerde Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.