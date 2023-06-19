9. Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İstanbul Cihangir’de düzenlenmesi planlanan, ancak İstanbul Valiliği'nin yasak kararı nedeniyle Şişli'de yapılan 9. Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
9. Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Dün Harbiye’de basın açıklaması okunduktan sonra dağılan gruplara polis müdahale etmiş ve Onur Haftası Komitesi’nden üyelerin de aralarında olduğu biri çocuk 10 kişiyi darbederek gözaltına alınmıştı.  Gözaltına alınanlara ters kelepçe yapılmıştı.

Gözaltına alınanlar, geç saatlerde Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yasaklar engel olamadı... Taksim'de Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: Gözaltılar varYasaklar engel olamadı... Taksim'de Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: Gözaltılar varGündem
Son Güncelleme:
Seçimlere 9 ay kala CHP'li belediyelerin üzerinde dolaşan hayalet kim? 'Artık konuşacağım...' Seçimlere 9 ay kala CHP'li belediyelerin üzerinde dolaşan hayalet kim?
Gaziantep'te ev sahibi eşyalarını dışarı attı, evi başkasına kiraladı! Ev sahibi eşyalarını dışarı attı, evi başkasına kiraladı!
Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor
Camdaki Kız final yaparken Kanal D yeni dizisini resmen duyurdu! Başlıyor Camdaki Kız final yaparken Kanal D yeni dizisini resmen duyurdu! Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'dan taşınan Zeynep Bastık'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı İstanbul'dan taşınan Zeynep Bastık'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
Yeni dönem başlıyor: Tüm ev sahipleri ile kiracıları ilgilendiriyor... Yeni dönem başlıyor: Tüm ev sahipleri ile kiracıları ilgilendiriyor...
Kahreden haber: Bebeğini yıkarken hayatını kaybetti Kahreden haber: Bebeğini yıkarken hayatını kaybetti
Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu
Kulis: Mehmet Şimşek'in yakınlarına söyledikleri ortaya çıktı, 'çok şaşırmış' Kulis: Mehmet Şimşek'in yakınlarına söyledikleri ortaya çıktı, 'çok şaşırmış'