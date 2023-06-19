Gaziantep'te ev sahibi eşyalarını dışarı attı, evi başkasına kiraladı!

Gaziantep’te kiracı eve geldiğinde eşyalarını sokakta buldu. Dört kişilik aile, kiracısı oldukları evde, ev sahibi tarafından eşyaları sokağa atılarak evin başkasına kiralandığını söyledi.

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Gaziantep’te yaşayan dört kişilik aile, kiracısı oldukları evde, ev sahibi tarafından eşyaları sokağa atılarak evin başkasına kiralandığını söyledi.

75. Yıl mahallesinde oturan Özge Çil, iki çocuğuyla birlikte ev aradığını ancak bulamadığını söyledi. Ev sahibinin kiraya yüzde 95 zam yaptığını ifade eden Çil, bunu kabul etmesine rağmen ev sahibinin bahane uydurarak kendilerinden evi boşaltmalarını istediğini iddia etti.

"TEHDİTLİ MESAJLAR ATIYORDU"

Eşyaları sokağa atılan Özge Çil, "Bana evden çık dediler tamam dedim eşyalarımı toparladım ancak ev bulamıyorum. Ev sahipleri bize tehditli mesajlar atıyordu. Eve geldiğimde eşyalarımı dışarıya atmışlar. Telefonumu engellemişler şu an ev sahibine ulaşamıyorum" dedi.

Gaziantep'te ev sahibi eşyalarını dışarı attı, evi başkasına kiraladı! - Resim : 1

"KİRAMA YÜZDE 95 ZAM YAPTI"

"Kirama yüzde 95 zam yaptı bunu kabul ettim kiramı da günümde ödüyorum" diyen Çil, "Buna rağmen çıkmamızı istedi. Ev sahibi 'ben başkasına vereceğim evimi sizden memnun değilim' diyerek bahane uyduruyor. Ben evin içinde oturuyorken başkasına kiraya vermiş. Ben depremden dolayı ev sıkıntısı olduğunu ev bulamadığımı kendisine söylememe rağmen 'bu bizi ilgilendirmez' dedi. İki oğlum bir eşim 4 kişiyiz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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