Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor.

İki isim seçimlerin ardından ilk kez bir araya geliyor.

11.45'te başlayan görüşme için binaya girmeden önce kısa bir açıklama yapan Özdağ, "İade-i ziyaret için geldik" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İLK AÇIKLAMALAR

Özdağ, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkan, seçim sürecinde iki kez Zafer Partisi'ni ziyaret etmişti. Hem iade-i ziyarette bulunmak, hem de seçimi değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Genel Başkan'la güzel bir görüşme oldu. Türkiye'yi, seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel seçimleri değerlendirdik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 7 maddelik bir protokol imzalanmış, bunun üzerinde Özdağ 2. turda Kılıçdaroğlu'na destek kararı almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem