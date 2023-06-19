Gaziantep'te çifte cinayet: Eski eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü!

Gaziantep'te boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan imzaların ardından eski eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın bulunduğu aracı takip ederek öldüren Mertcan Köse, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gaziantep'te çifte cinayet: Eski eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü!

Olay, 16 Haziran'da Şehitkamil ilçesi bağlı Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Mertcan Köse (25), boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan imzaların ardından eski eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın bulunduğu aracı takip etti.

Aracı durduran Köse, eski eşine ve kayınpederine pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği baba kız ölürken katil zanlısı kaçmıştı. Olayın ardından polisin sıkı takibi sonucu katil zanlısı yakalandı.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan imzaların ardından eski eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın bulunduğu aracı takip ederek öldüren katil zanlısı Mertcan Köse, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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