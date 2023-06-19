Bursa Yıldırım'da su kesintisi!
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılacak çalışmalar sebebiyle Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi Demetevler Caddesi ve civarına 20.06.2023 tarihinde, 10:00-18:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Tedbirli olunması rica olunur."
Kaynak: Gerçek Gündem
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