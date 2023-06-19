Bursa Yıldırım'da su kesintisi!

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

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Bursa Yıldırım'da su kesintisi!

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak çalışmalar sebebiyle Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi Demetevler Caddesi ve civarına 20.06.2023 tarihinde, 10:00-18:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Tedbirli olunması rica olunur."

Kaynak: Gerçek Gündem

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