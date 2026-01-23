Dondurucu Soğuklar Gidiyor... Hafta Sonu Hava Isınacak

Meteorolojiye göre yurt genelinde hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren artacak. Yağışlar ise büyük ölçüde etkisini kaybedecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuyla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesini bekliyor. MGM Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz’un verdiği bilgilere göre 24 Ocak Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde yağış görülecek.

Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur beklenirken, sıcaklıklar yarından itibaren ülke genelinde artış eğilimine girecek. 25 Ocak Pazar günü ise Kıyı Ege, Trakya, Marmara’nın kuzeyi ve İstanbul çevresi dışında önemli bir yağış beklenmiyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM NE?

Ankara’da cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak, bazı ilçelerde hafif yağış görülebilecek. Pazar günü ise hava açıyor, sıcaklıklar 10 derecenin üzerine çıkıyor.

İstanbul’da cumartesi Anadolu Yakası’nda hafif sağanak beklenirken, pazar günü kent genelinde yağış öngörülüyor.

İzmir’de hafta sonu boyunca aralıklı ve hafif yağışlar görülse de sıcaklıklar 17-19 derece bandında seyredecek.

Kaynak: AA

