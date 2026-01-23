Güllü’nün Ölümünde Kritik Rapor! Düşüş Şekli İfadeyle Çelişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada bilirkişi ek raporu hazırlandı. Dosyaya giren raporda, ünlü sanatçının düşüş şeklinin, olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun ifadesiyle çeliştiği tespitine yer verildi. Sultan Nur Ulu, ifadesinde Güllü’nün pencere önünde yüzü dışarı dönük haldeyken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından arkadan tutulup tek hamlede aşağı itildiğini öne sürmüştü.

RAPORDA NE DENİLİYOR?

Ancak gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilirkişi raporunda, Güllü’nün pencere önünde ayakta, yüzü odaya dönük haldeyken pencereyle temas ederek düştüğü değerlendirmesi yapıldı. Raporda, olay yerinde ve karşı bina cephesinde herhangi bir sürtünme ya da ara çarpma izine rastlanmadığı vurgulandı.

Bilirkişi, yüzü dışarı dönük bir düşüş halinde vücudun ön kısmında sıyrık ve ekimozların görülmesinin bekleneceğini, ancak Güllü’nün bedeninin ön yüzünde bu tür bulguların bulunmadığını kaydetti. Bu durumun, düşüş şeklinin tanık ifadesiyle uyumlu olmadığına işaret ettiği belirtildi. Raporda ayrıca, olay günü kamera kayıtlarının ham görüntülerinde düşüş öncesi çarpma seslerinin duyulabildiği bilgisine de yer verildi.

NE OLMUŞTU?

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun beyanları ise soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

