Gazeteci Furkan Karabay’a Ev Hapsi

İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen gazeteci Furkan Karabay hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Karabay, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. T24'te yer alan habere göre savcılık sevk yazısında Karabay’a, TCK 217/A kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ile 'terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme' suçlamaları yöneltildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Karabay, savunmasında suçlamaları reddederek, paylaşımlarının herhangi bir yargı mensubunu hedef almadığını, İBB soruşturma dosyasına giren ve resmi belgelerle desteklenen bilgilerin kamuoyuna aktarılmasına yönelik olduğunu belirtti. Söz konusu paylaşımların gazetecilik faaliyeti kapsamında yapıldığını vurguladı. Mahkeme, tutuklama talebini reddederek Karabay hakkında ev hapsi adli kontrolü uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

