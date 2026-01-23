İhraç Edilen Teğmen Hakkında Flaş Karar

Kılıçlı yemin töreni sonrası ordudan ihraç edilen Teğmen Deniz Demirtaş hakkında karar çıktı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, ihraç işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Kılıçlı yemin töreni nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş hakkında açılan davada karar çıktı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, Demirtaş’a verilen silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını hukuka aykırı bularak iptal etti. Diğer teğmenlere ilişkin yargı süreçleri ise sürüyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası bazı teğmenler, törenin resmi bitiminin ardından kılıç çekerek 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' sloganıyla subay yemini yaptı. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından Milli Savunma Bakanlığı disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonucunda aralarında Deniz Demirtaş’ın da bulunduğu 5 teğmen, ihraç edildi.

