Diyarbakır'da Halk Sokağa Döküldü: Narin İçin Yürüyorlar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi üyeleri ve vatandaşlar Diyarbakır'da düzenlediği yürüyüşle cinayete tepki gösterdi.



Bağlar ilçesinde başlayan yürüyüşte toplanan vatandaşlar ellerinde Narin’in fotoğraflarını taşıyarak sık sık katillerin hesap vermesi için sloganlar attı.

DİYARBAKIR HALKI NARİN İÇİN SOKAKTA

19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan minik Narin için Diyarbakır'da binlerce vatandaş sokağa indi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar "Narin'e uzanan eller kırılsın. Narin ölmedi kalbimizde yaşıyor" sloganları attı.

ANNESİ, BABASI, 2 AĞABEYİ VE 3 AMCASI GÖZALTINDA

Narin Güran soruşturmasında 23 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek, serbest bırakılan E.G. (18) olduğu belirtildi.