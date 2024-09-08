Diyarbakır'da Narin Güran'ın Ölümünden Etkilenen Bir Vatandaş, 'Çocukların Öldüğü Dünyada Yaşamak İstemiyorum' Dedi, İntihar Girişiminde Bulundu

Diyarbakır - Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Ceylan AVM’de bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Güneydoğu Ekspres'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre; AVM’nin teras katına çıkan bir vatandaş, korkuluğun üstüne çıkarak kendini aşağı atma girişiminde bulundu.

İntihar girişiminde bulunan vatandaş “Çocukların öldüğü bir dünyada yaşamak istemiyorum. Çocuklar böyle ölürken biz neden sesiz kalıyoruz?” dediği duyuldu.

Şahsı ikna girişimleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin, eve dönmeyince ailesi kendi çabaları ile bölgede arama yaptı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00'da jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Narin’in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış ve kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin’e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakıldı.

Anne Yüksel Güran da cumartesi günü gözaltına alınmıştı. Baba Güran ise kardeşi S.G. ve eşinin gözaltına alınmadığını, sadece ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü söylemişti.

31 Ağustos'ta gözaltına alınan amca Salim Güran ise 2 Eylül günü tutuklanmıştı. Soruşturmanın genişleterek, Narin'in bir diğer amcasının evinde de arama yapılmıştı.

Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra dere yatağında üzeri taşla örtülmüş olarak bulunduğunu açıkladı.

Zorluoğlu, açıklamasında, “İlk tespite göre, Narin'in öldürüldükten sonra bir çuval içine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği ve üzerine taşlar konarak doğal bir görünümle kapatıldığı anlaşıldı” ifadelerini kullandı.