Otopsiden Sonra İlk Açıklama: 'Cansız Bedeni Deforme Olmuş'

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran'ın devam eden otopsi işlemine ilişkin basın açıklamasında bulundu. Güran'ın cansız bedeninin deforme olduğunu ifade eden Eren, "Nasıl öldürüldüğü ile ilgili net bir şey söylememiz şu an için zor görünüyor" ifadelerini kullandı.

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Otopsiden Sonra İlk Açıklama: 'Cansız Bedeni Deforme Olmuş'

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, bugün köye 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan ve daha önce defalarca aranan Eğertutmaz deresinde bir çuvalın içinde bulundu.

Olaya ilişkin 21 kişi gözaltına alınırken, Narin Güran'ın otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda 8 saati aşkın süredir devam ediyor.

Otopsiye katılan Diyarbakır Baro Başkanı Eren, devam etmekte olan otopsi işlemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'CANSIZ BEDENİ DEFORME OLMUŞ'

Otopsi işleminde sona gelindiğini belirten Nahit Eren, “19 gün sonra Narin’in bedenine ulaşıldı. Raporlar gelmediği sürece bir şey söylemek çok zor. İçeride 14 uzman 8 saattir çalışıyor. Ben de her dakikasında otopsiye dahil oldum. Rapor sonuçlarını beklememiz lazım. Narin’in bedeni 19 günde deforme oldu, bu yüzden ölümün sebebini bulmak da biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı. Büyük ihtimalle ilgili makamlar açıklama yapar. Nasıl öldürüldüğü ile ilgili net bir şey söylememiz şu an için zor görünüyor” ifadelerini kullandı.

Eren, Narin Güran’ın kaybolduğu gün üzerindeki kıyafeti, Kuran Kursu’na gittiğinde kullandığı Elif-ba kitabı ve terkiklerinin de bedeninin bulunduğu çuvalın içinde olduğunu söyledi.

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