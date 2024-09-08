'Evde Düşüp Öldü' Denilmiş, Otopsi Yapılmadan Defnedilmiş! Narin'in Ablasının Ölümü de Soruşturulacak mı?

Gazeteci Emrullah Erdinç, 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın engelli ablasının da daha önce "düştü" denilerek hayatını kaybettiğini öne sürdü, olayın da aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesine bağlı Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü arkadaşlarıyla kuran kursundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni son 3 günde aramaların yoğunlaştığı dere yatağında bulundu.

Soruşturma kapsamında anne, baba, kardeşleri ve akrabaları da dahil 21 kişi gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBEDEN ENGELLİ ABLASIYLA İLGİLİ ŞOK AYRINTI

Soruşturma sürerken Habertürk'e bağlanan Erdinç, Güran'ın engelli ablasının da daha önce "düştü" denilerek hayatını kaybettiğini öne sürdü:

"Ailenin engelli bir çocuğu daha önce vefat ediyor. Düştü bir yerden, hayatını kaybetti deniyor ve konu kapatılıyor. Benim fikrim, daha önce ölmüş olan engelli kardeşinin mezarından otopsi yaptırırım. Kardeşi otopsi yapılmadan defnediliyor. Narin öldürüldü, kardeşi öldü.

Peki kardeşi nasıl öldü? Doğal yollarla mı öldü? Cinayete mi kurban gitti? Bu soruların hepsinin yanıtının verilmesi gerekiyor. Narin'in ölmüş olan engelli kardeşinin de mezarı açılarak mutlaka DNA örnekleriyle doğal ölüm mü, cinayete kurban gidip gitmediğinin, kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor."