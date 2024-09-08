AKP'li Ensarioğlu'dan Narin'in Ailesiyle İlgili Şok İfadeler: '40 Yıllık Dostluğumuz Var'

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmuştu.

Narin'in 19 gün sonra dereyatağında cansız bedeninin bulunmasıyla tüm Türkiye yasa boğuldu.

AKP milletvekili Galip Ensarioğlu, SZC TV yayınına katılarak Narin'in ailesiyle ilgili şok açıklamalarda bulundu.

'BAZEN BİLİP SÖYLEMEMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR'

"Aileyle 40 yıllık dostluğumuz var" diyen Ensarioğlu, aileyle ve soruşturmayla ilgili şu sözleri söyledi:

"Soruşturmada gizlilik var ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile de bizim dostlarımız.

Konu çok hassas bir düzeyde olduğu için onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz ancak maalesef Narin kızımızın cansız bedenine ulaştıktan sonra onun üzerinden daha somut ve çok hızlı bir şekilde faillere ulaşmak üzereyiz.

Hem soruşturmanın gizliliği açısından, hem de konunun gizliliği açısından bir taraftan aile çok büyük bir acı yaşarken, aile bireyleriyle ilgili yapılan tutuklamalar var, yeni gözaltılar var. Bu kadar büyük acıyı yaşayan bir aile bireylerine ilişkin şüpheler ve gözaltılar var. Onları daha fazla yaralayacak somut bir delile oturtmadan ve ilgili birimler tarafından netleştirilmeyen bir şey ifade etmemiz de mümkün değil.

'1-2 GÜN SABRETMEK İYİ OLACAK'

1-2 gün sabretmek iyi olacak. Bilen bilmeyen herkes yorum yapıyor haklı da olsalar soruşturmanın sürecine zarar verebiliriz hem de az bir ihtimal de olsa suçsuz birilerine çok ağır ithamlarda da bulunabiliriz. Bunları uzmanlarına bıraksak ekiplere bıraksak daha iyi olacak

'AİLEYLE 40 YILLIK DOSTLUĞUM VAR'

Yani aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin tüm bireylerini hemen hemen, gençler hariç tanırız. Yakın dostluğumuz var. Geçmişte aileye dair de çok spekülasyonlar var. Siyasi görüşü üzerinden meseleyi ele almak isteyenler olmuş. Hizbullahçı olduğunu söyleyen siyasiler var sosyal medyada. Bu meseleye siyaseti bulaştırmamak lazım. Siyasetin bu meseleyle ne ilgisi olabilir yani?"

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