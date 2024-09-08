Danıştay İptal Etmişti! TOKİ'den Atatürk Havalimanı İçin Yeni İhale

TOKİ’nin 2022 yılında havalimanını millet bahçesine dönüştürmek için açtığı ve 21-B maddesine göre davet usulü ile gerçekleştirdiği ihaleyi, Yapı ve Yapı şirketi 2 milyar 174 milyon 978 bin liraya almıştı.

DANIŞTAY 'İPTAL' KARARI VERMİŞTİ

İhalenin iptali için İBB dava açmış ve Danıştay 13. Dairesi 15 Kasım 2023’te ihalenin karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere kesin olarak iptaline oybirliği ile karar vermişti. İhaleyi hukuka uygun bulmayan Danıştay, millet bahçesi inşaatının Cumhurbaşkanlığı’nın 100 günlük icraat programında yer almasının “ivedi”lik şartını yerine getirmediğine hükmetmişti.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ ihaleyi “İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi” olarak duyurdu.

30 Eylül’de yapılacak ihale kapsamında 64 bin 891 metrekarelik inşaat alanına sahip konvansiyonel kalıp sistemiyle sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin tamamlanacağı duyuruldu. Tamamlama inşaatının süresi de 360 gün olarak açıklandı.

2022 yılında düzenlenen ve iptal edilen ihaleye Limak, Kolin, Mapa, YSE, YDA ile Yapı ve Yapı şirketi özel olarak davet edilmişti.