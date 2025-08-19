Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Açıklama Geldi... Kadınları Hedef Alan Cuma Hutbelerine 'Kuran'lı Savunma

Cuma hutbelerinde özellikle son dönemde kadınları ve haklarını hedef alan Diyanet'ten açıklama geldi. Tepkilere yanıt veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hutbeler okunmuyor, kulaktan dolma bilgilerle hareket ediliyor" dedi.

Son dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbeleri, kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle kadınların mirasta yarım pay almasını kabul etmemenin kul hakkı olduğuna dair hutbenin ardından eleştiriler yoğunlaşırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu tartışmalara yanıt verdi.

'HUTBELER HERHALDE OKUNMUYOR'

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün konuya ilişkin sorusuna Erbaş, hutbelerin dikkatle okunmadığını ve eleştirilerin kulaktan dolma bilgilerden kaynaklandığını savundu. Öztürk’e konuşan Erbaş, “Hutbeler herhalde okunmuyor. Kulaktan dolma bilgilerle hareket ediliyor. Eleştiriler de herhalde bundan kaynaklanıyor. Size son hutbeleri gönderiyorum. Kur’an’a dayanmayan, Müslümanlara söylenmemesi gereken bir husus hutbelerde yer almamaktadır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Açıklama Geldi... Kadınları Hedef Alan Cuma Hutbelerine 'Kuran'lı Savunma - Resim : 1

Erbaş’ın bu açıklaması, hutbelerin içeriğine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kamuoyunda, hutbelerin güncel meselelere yaklaşımı ve söylem tarzı sıkça eleştiri konusu olurken, Diyanet’in bu açıklamayla tartışmalara nasıl bir yön vereceği merak konusu.

DİYANET’İN TARTIŞMALI HUTBELERİ

Diyanet’in son dönemde yayımladığı hutbeler, içerik ve söylemleriyle kamuoyunda geniş yankı buluyor. Ağustos başında yayımlanan bir hutbede estetik ameliyatlar “şeytanın oyununa gelmek” olarak nitelendirilmiş, kısa kıyafetler ve dövme yaptırmak haram sayılmıştı. 8 Ağustos’taki hutbede ise “helal-haram hassasiyetinden uzak, lüks ve israfın zirveye ulaştığı tatil anlayışı” eleştirilmişti. Miras paylaşımı konulu bugünkü hutbe ise, İslam hukukunun miras kurallarını vurgularken, kadınların miras haklarına yönelik toplumsal baskılar ve yasal düzenlemeler arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Tartışmalara konu olan bir diğer hutbede ise mirastan pay alacak kadınlara, erkeğin alacağının yarısına razı gelmesi 'tavsiye edildi' ve "Kız çocuklarının Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır" denildi.

Kaynak: Sözcü

