Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan yeni güncelleme ile birlikte tüm araçlarda araç takip, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurmak zorunlu olacak. Kademeli olarak hayata geçirelecek yeni sistemde 2025–2023, 2022–2018, 2017 ve öncesi modeller için son tarihler ne? İşte detaylar…

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, araçlarda araç takip, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu getirildi. Söz konusu düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İŞTE SON TARİHLER

Yeni yönetmeliğe göre, tescili yürürlük tarihinden sonra yapılacak tüm araçlarda bu sistemler zorunlu olacak. Mevcutta trafiğe kayıtlı araçlar içinse uygulama kademeli olarak devreye girecek:

  • 2025–2023 model araçlar için son tarih 1 Ocak 2026,
  • 2022–2018 model araçlar için 1 Ocak 2027,
  • 2017 ve öncesi modeller için ise 1 Ocak 2028 olarak belirlendi.

OKUL SERVİSLERİNDE SÜRE UZATILDI

Yönetmelikte okul servis araçlarına yönelik geçici bir maddeye de yer verildi. 18 Şubat - 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen ve mevcut yönetmeliğe uygun kamera ve kayıt sistemine sahip araçlar için yeni düzenleme, 31 Aralık 2027’ye kadar ertelendi.

3 BAKANLIK ORTAK YÜRÜTECEK

Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek.

Kaynak: ANKA

