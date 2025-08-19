Barış Boyun’un Suikast Planı İtalyan Dinlemesiyle Ortaya Çıktı! Tekirdağ'da Law Silahıyla Dehşet Saçacaklardı

Suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un Sarallar’a yönelik ağır silahlı saldırı planı, İtalya’daki ev hapsinde takılı olan elektronik kelepçeye yerleştirilen dinleme cihazı sayesinde deşifre edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştirecek tetikçileri operasyonla yakaladı.

Son Güncelleme:
Barış Boyun’un Suikast Planı İtalyan Dinlemesiyle Ortaya Çıktı! Tekirdağ'da Law Silahıyla Dehşet Saçacaklardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun hakkında hazırlanan yeni iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun hazırladığı iddianamede 304 sanık bulunurken, 159 kişi müşteki-mağdur sıfatıyla yer aldı. Boyun’un sorumlu tutulduğu 129 ayrı silahlı eylem de iddianamede detaylı şekilde anlatıldı.

ELEKTRONİK KELEPÇEYLE DİNLENDİ

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, en dikkat çeken olay ise Sarallar grubunun önde gelen isimlerinden Burhanettin Saral’a yönelik suikast girişimi oldu. Boyun’un, İtalya’da ev hapsindeyken ayağına takılan elektronik kelepçeye yerleştirilen dinleme cihazı sayesinde plan ortaya çıktı. İtalyan makamları saldırıyı Türkiye’ye bildirince, polis Tekirdağ Ergene’deki fabrikaya yönelik saldırıyı önledi.

Barış Boyun’un Suikast Planı İtalyan Dinlemesiyle Ortaya Çıktı! Tekirdağ'da Law Silahıyla Dehşet Saçacaklardı - Resim : 1Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun, İtalya'da yakalanmıştı.

TANK UÇURAN SİLAHLARLA PLAN

Suikastın, 22 Mart 2024’te 'law' adı verilen tanksavar silahları, kalaşnikof tüfekler ve el bombalarıyla gerçekleştirileceği tespit edildi. Böylece Saral’ın kurşun geçirmez camları ve zırhlı aracının etkisiz hale getirilmesi planlandı. Ancak polis operasyonuyla dört tetikçi bir bağ evinde yakalandı. Operasyonda ağır silahların yanı sıra saldırıda kullanılacak motosikletler de ele geçirildi.

İTİRAFÇILARIN ANLATTIKLARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Yakalanan tetikçilerden ikisinin itirafçı olmasıyla saldırı planının bütün ayrıntıları ortaya çıktı. Utku Karaçam, “Law silahını Ferdi Karayakas, kalaşnikofu Alaeddin İpek kullanacaktı. El bombalarını Ferdi ve Alaeddin atacaktı. Biz motosikletlerle fabrikanın önüne gelecektik, saldırıyı yaptıktan sonra hızla kaçacaktık” dedi.

Gözcülük yapan Ali Keleş ise, “Barış Boyun, Sarallar’ın Yunanistan’da altı kardeşini öldürttüğünü, intikam almak istediğini söyledi. Fabrikanın çevresini sürekli kontrol edip rapor vermemi istedi” ifadelerini kullandı.

Barış Boyun’un Suikast Planı İtalyan Dinlemesiyle Ortaya Çıktı! Tekirdağ'da Law Silahıyla Dehşet Saçacaklardı - Resim : 2
Suç örgütü lideri Barış Boyun.

HARAÇ ÇARKI VE TEHDİTLER

İddianamede, Boyun’un çetesinin köfteci, lahmacuncu, kuyumcu, galerici ve armatörlere kadar uzanan geniş bir kesimi hedef aldığı da yer aldı. Çete üyelerinin yurt dışından arayarak “sokağın hakkı” adı altında haraç istediği, bir kuyumcudan 20 kilo altın, bir armatörden ise 2 milyon dolar talep ettiği kaydedildi. Barış Boyun’un örgüt başı sıfatıyla tüm eylemlerden sorumlu tutulduğu, en az 1200 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı belirtildi. İddianamede, Boyun’un adamlarına gönderdiği “Başınızı dik tutun” mesajı da yer aldı.

Barış Boyun Cezaevinden Talimat Verdi! 574 Sayfalık İddianameyi Hazırlayan Savcıya Suikast PlanıBarış Boyun Cezaevinden Talimat Verdi! 574 Sayfalık İddianameyi Hazırlayan Savcıya Suikast PlanıGüncel
Suç Örgütü Lideri Barış Boyun Cezaevinde de Boş Durmamış! İtalya'dan Türkiye'ye Kriptolu AğSuç Örgütü Lideri Barış Boyun Cezaevinde de Boş Durmamış! İtalya'dan Türkiye'ye Kriptolu AğGüncel

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Sarallar Barış Boyun
Son Güncelleme:
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Maltepe, Kayışdağı, Pendik, Kartal, Çekmeköy ve Kadıköy'e Kritik Uyarı: Bugün Başlayacak Salı Sabahına Kadar Devam edecek Bugün Başlayacak Salı Sabahına Kadar Devam edecek
Togg'dan Rakiplerini Kıskandıracak Güncelleme! T10F'in Menzili Artırıldı: Tesla'ya Fark Attı Togg T10F’in Menzili Güncellendi
İstanbul’da Zehir Tacirlerine Darbe! Yüzlerce Kilo Madde Ele Geçirildi, 2 Gözaltı İstanbul’da Zehir Tacirlerine Darbe
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı 'Altın Varaklı' Avukat Tutuklandı
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı Keskin Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Barış Boyun’un Suikast Planı İtalyan Dinlemesiyle Ortaya Çıktı! Tekirdağ'da Law Silahıyla Dehşet Saçacaklardı Barış Boyun’un Suikast Planı 'Elektronik Kelepçe'ye Takıldı