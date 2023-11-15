Dilan ve Engin Polat’ın tutukluluğuna itiraza ret!

Dilan ve Engin Polat’ın tutukluluğuna itiraz eden avukatları Sulh Ceza Hakimliğine başvurmuştu. Hakimlik itiraz başvurusunu reddetti.

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Dilan ve Engin Polat’ın tutukluluğuna itiraza ret!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu, Can Polat gibi isimlerin de yer aldığı 14 kişi soruşturma çerçevesinde 5 Kasım Pazar günü tutuklandı.

Sulh Ceza Hakimliğine giden Engin ve Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğa itiraz etti. Horoz, Polat çiftinin tahliye olmasını talep etti.

İtirazı değerlendirmeye alan Sulh Ceza Hakimliği Avukat Sevinç Horoz’un tutukluluğa ilişkin itirazını reddetti. Sulh Ceza Hakimliğinin kararının ardından itirazın değerlendirilmesi için dosya Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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Kaynak: İHA

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