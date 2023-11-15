İHH'nın eylemi İslamcı camiayı böldü: Ünlü tarihçiden ağır suçlamalar

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı olarak da bilinen, İslami değerleri savunan ve mücadele eden İHH isimli kuruluş, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği sivil katliamları protesto etmek için İncirlik Üssü'ne bir eylem gerçekleştirmişti.

Adana da bulunan İncirlik Üssü, NATO'ya ait Türkiye'deki üslerden bir tanesi.

Eyleme polis ekipleri TOMA ve biber gazıyla müdahale etmiş, İHH'nın beraberindeki kalabalıkta polise taş atmıştı.

Gösteride altı polis memurunun olaylar sırasında yaralandığı kaydedilmişti.

Hükümete yakınlığıyla bilinen, İslamcı tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, bu eylem dolayısıyla İHH'ya çok sert eleştirilerde bulundu.

Şimşirgil, İHH'ya MOSSAD, CIA ve İran ajanı dedi.

Ahmet Şimşirgil'in açıklamaları şöyle:

“Yani burası mesela önemli bir konu. İHH neler yapıyor ben bilemiyorum. İHH büyük İstanbul mitinginde hiç ortada yok, ortada yoklar. Peşinden işte nereye milleti incirlik üssüne doğru yürütüyor. Bakın ve orada nelere sebep oluyor? Kendi askerimizle kendi polisimizle karşı karşıya geliyoruz. Onlara hakaretler ediyoruz. Bunun ne olacağı belli değil mi? Bir zaman Mavi Marmara’da, senin devletin devlet başkanın, o günkü başbakanın gitme dediği halde, büyük fitnenin kıvılcımını ateşledi. Türkiye’nin 10 yılına mal oldu. O kıvılcım bir anda bitmedi. İlişkiler gerildiği nice hadiselere. Bugün şimdi yine devletini dinlemiyorsun. Devletin yaptığı faaliyetlerin içerisinde yoksun ve tutuyorsun, İncirlik’e gidiyorsun. Bu fitne çıkartmaktan başka nedir? Şimdi bunun kararını alanlara söylüyorum ben. Bütün İHH çalışanlarına dikkat edelim. Bu zihniyette demem. Bu zihniyette olmayan onlarca yüzlerce insanın çalıştığını biliyorum orada. Fakat karar alıcı kim işte? Hamas'ta da karar alıcı kim? Diye sordum. Hamas'ta en üstünde insanlar vatanlarını savunan insanlar ama biri yanlış yaptırıyor.

'DAHA FELAKETİ PEŞİNDEN DE NE DİYOR'

İşte o her zaman birinin adamı oluyor. Daha felaketi peşinden de ne diyor? Bakın donanmayı bize verin. Biz gidelim sanki Türk devleti gidemiyor. Türk devleti hareket edemiyor. Bunlar donanmayı alacak, onu da yolda ne yapacak? Denizde yok ettirecek, kim koruyacak ya sen mi süreceksin, ne yapacaksın? Donanmayı bana ver türküm ordusu yok mu, baş komutanı yok mu Cumhurbaşkanı yok mu, Genelkurmay Başkanı yok mu? Diğeri yok mu, sen misin yani bunlar duymuyor mu? Onlar o sıkıntıyı duymuyor mu?

'TÜRKİYE’NİN YANLIŞ BİR İŞ YAPMASI İÇİN FAALİYET HALİNDELER'

Dün bir tek uçak vermiyorlar da Azerbaycan’a, bu ülkenin yöneticileri bugün Azerbaycan’la neler yapıyor? Senin güvenin yok mu? Senin güvenin kime herkes böyle mi? O zaman akademisyenlerde toplansın bize verin diye. O zaman tüccarlar toplansın. İHH’nin yaptığı işler, yaptığı faaliyetler şunlar, dikkat edin, bakın bugün İslam dünyasının çoğu yerinden maalesef bu fikirler Seyit Kutup ve onun abonelerinin fikirlerinden doğuyor. Bunları biz tanımadıkça hiçbir meseleyi tam olarak anlayamayız, çözemeyiz. Bu bir fitne unsuru ülkelerin içerisinde. Bunlar radikal gruplar, selefi gruplar, tam bir fitne unsurudur ve bütün bunları sosyal medyada yaygınlaştıranlar bilhassa isimleri ve cisimleri ortada olmayanlar, MOSSAD’ın, CIA’in ajanlarıdır. İran’ın ajanlarıdır. Bu ajanlar önce Türkiye’nin savaşa girmesi, Türkiye’nin fitne çıkartması, Türkiye’nin yanlış bir iş yapması için faaliyet halindeler. Bunu bilelim.”

Kaynak: Gerçek Gündem