Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. MGM’nin konuya ilişkin uyarısı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmemelere göre; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Kaynak: ANKA