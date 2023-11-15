Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden sonra Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. MGM’nin konuya ilişkin uyarısı şöyle:
“Yapılan son değerlendirmemelere göre; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Kaynak: ANKA