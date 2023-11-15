Yabancı yatırımcı başka bahara kaldı: Bakan Şimşek, Türkiye'ye küresel fon akışı için o tarihi işaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcı için 2024'ün ikinci çeyreğini işaret etti. Şimşek, "Uyguladığımız programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısından itibaren net şekilde görülecek, böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır” dedi.

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Yabancı yatırımcı başka bahara kaldı: Bakan Şimşek, Türkiye'ye küresel fon akışı için o tarihi işaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kredi risk primindeki (CDS) gerilemeye ilişkin değerlendirmede bulunurken 2024 yılını işaret etti.

Şimşek, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısından itibaren net şekilde görülecek, böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin dün 364,64 baz puana inerek yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesini test ettiğine ilişkin habere dikkatleri çekti.

Şimşek, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısından itibaren net şekilde görülecek, böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Yabancı yatırımcı
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