Dünyanın en çok Bitcoin üreten üç ülkesi ABD, Kazakistan ve Rusya oldu

Kripto para madenciliği için kullanılan yüksek performanslı donanımların çalışma hızını ölçen hash oranı (hash rate) ile ölçülen Bitcoin üretimi oranlarının kıyaslanmasıyla, dünyanın en çok Bitcoin üreten ülkeleri belli oldu. WorldPopulationReview tarafından derlenen verilere göre, aylık hash oranı payı açısından yapılan kıyaslamayla ABD, %37,84'lük oranla dünyanın en çok Bitcoin madenciliği yapan ülkesi olurken, onu Çin ve Kazakistan izledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Çin, 2021’de uygulamaya koyduğu kripto madencilik yasağına kadar, %75'lik üretim oranıyla dünyanın en çok Bitcoin üreten ülkesiydi. Çin bu yasakla liderliği ABD’ye kaptırsa da 2. sırada yer alarak ’en’ler listesindeki yerini koruyor” dedi.

ABD’de donanıma erişim kolay, Kazakistan’da kömür ucuz

Bitcoin madenciliğini ülke ekonomisi için bir tehdit olarak gören Çin, 2021’de yasak getirmişti. O güne kadar küresel Bitcoin arzının en önemli kaynağı olan Çin’de üretim kapasitesi, Cambridge Üniversitesi verilerine göre Temmuz-Ağustos 2021 döneminde sıfıra kadar gerilemişti. Ancak Çin’de merdiven altı madencilik faaliyetleri, Eylül 2021 itibarıyla kaldığı yerden devam etti. Cambridge Alternatif Finans Merkezi’nin araştırması, Çin’in toplam Bitcoin madenciliği pazarının %22’sinden fazlasını oluşturduğunu ortaya koydu.

Çin’deki durumun aksine ABD’nin madenciliği yasal bir faaliyet olarak gördüğünü dile getiren Kafkas Sönmez, “ABD’de Bitcoin madenciliği yapan ve borsada işlem gören şirketler mevcut. Bitcoin madenciliğinin gerektirdiği altyapıyı kurmak, ABD’de daha kolay. Ayrıca ülke, madencilere gerekli araç ve destekleri de sunuyor. Öte yandan enerji kapasitesi yüksek oranda fosil yakıtlara bağlı olan Kazakistan’da kömürden üretilen ucuz elektrik, ülkeyi Çin merkezli madenciler için cazip bir konum haline getirdi. Kimi veriler, Kazakistan madencilik sektörünün 19 milyon nüfuslu ülkenin toplam üretim kapasitesinden %7 pay aldığını gösteriyor” diye konuştu.

“Bitcoin hâlâ fosil yakıtlarla üretiliyor”

Ülkelerin Bitcoin üretim kapasitelerinin kurulu yenilenebilir enerji güçleriyle kıyaslandığında, Bitcoin’in hâlâ fosil yakıtlara bağlı olduğunun altını çizen Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Örneğin İzlanda, Paraguay ve Norveç, neredeyse tüm enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor. Ancak bu ülkelerin toplam Bitcoin arzındaki payı %1,1’i geçmiyor. Bu durum, sürdürülebilirlikle ilgili endişeleri beraberinde getiriyor. Zira tahminler, Bitcoin madenciliğinin her yıl 348 terawatt/saat enerji harcadığını gösteriyor. İklim değişikliğinin etkilerini daha çok konuştuğumuz bu dönemde kripto paraların piyasa değeri açısından en büyüğünün fosil yakıtlara bağlı olması, yeşil ekonomiye geçişte de bir engel teşkil edebilir” ifadelerini kullandı.

“Bitcoin, yenilenebilir enerji için yeni bir pazar oluşturuyor”

Bitcoin madenciliğinin gelişmiş bir sektör olduğuna, fosil yakıtlara bağımlılığın da yine kripto ekosistemi tarafından aşılacağına dikkat çeken Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bitcoin madencileri dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zaman, herhangi bir enerji kaynağından yararlanabiliyor. Daha düşük maliyetli olan enerji kaynaklarını tercih etmeleri de kârlılıklarını artırmak için tercih edecekleri bir yol. Bu durumda yenilenebilir enerjinin erişilebilirliğinin artması için bir sebep daha ortaya çıkıyor. Bitcoin ve genel olarak kripto para ekosistemi, yenilenebilir enerji için yeni bir pazar oluşturuyor. Her geçen yıl büyüyen bu pazar, temiz enerjiye daha fazla yatırımı da teşvik edebilir.”