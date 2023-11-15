Dolar ve euro güne rekorla başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 28,6130 liradan, euro 31,1040 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar güne 28,68, euro 31,20 liradan başladı. Dolar dün güne 28,60, euro 30,63 liradan başlamıştı.
Dolar ve euro, TL karşısında yeni zirveyi görürken, altın fiyatları da yükselişte. Piyasayı belirleyen Kapalıçarşı'da gram altın 1864, çeyrek altın 3 bin 44 liradan açılış yaptı.
Altının ons fiyatı dün sabaha göre 1946 dolardan 1969 dolara yükseldi.
Kripto para birimi Bitcoin 36 bin 612 liradan 35 bin 612 liraya geriledi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 artışla 8.498,25 puandan başladı.
Kaynak: AA
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