HSBC Türkiye’deki 23 şubesini kapatıyor

HSBC Holdings Plc’nin Türkiye birimi, şube sayısını 44’e düşürecek. Bloomberg’in soruları üzerine bankadan yapılan yazılı açıklamada, “Birikim Yönetimi ve Bireysel Bankacılık alanındaki faaliyetlerimizi önümüzdeki büyüme fırsatlarından daha da iyi yararlanabilmek üzere yeniden tasarlarken, Kurumsal ve Küresel Bankacılık’ta odağımızı ve hizmetlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz” denildi.

Açıklamada “Aldığımız aksiyonlar etkinliğimizi artıracak, faaliyetlerimizi optimize edecek ve müşterilerimize Türkiye’deki 44 şubemizle en iyi bankacılık hizmetini sunmamızı destekleyecek” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, Eylül itibarıyla bankanın 67 şubesi ve 1.712 çalışanı bulunuyordu. Banka açıklamasında yeni düzenlemeler sonrası çalışan sayısının nasıl etkileneceği belirtilmedi.