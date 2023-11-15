Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şaşkına döndü: Engin Polat'a böyle seslendi!

Dilan ve Engin Polat’ın avukatları da dün Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak tutukluluğa itiraz etti ve çiftin tutuksuz yargılanmalarını istedi. Ancak bu soruşturmada tutuksuz yargılanma kararı çıksa bile, Dilan ve Engin Polat saldırıya azmettirme suçundan da tutuklandıkları için salıverilmeyecek.