Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şaşkına döndü: Engin Polat'a böyle seslendi!
Geçtiğimiz hafta tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat, dün Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında azmettirici olarak tutuklandı. Adliye koridorlarında yaşananları gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kara para aklama, vergi kaçırma ve sanal bahis soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat çifti, 14 kişiyle birlikte tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.
Ancak Polat çiftinin isminin karıştığı tek soruşturma bu değildi. Şarkıca Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezi 1 Ekim’de kurşunlanmıştı. İşyerine 5 kurşun isabet eden Banu Parlak bu olaydan Dilan ve Engin Polat’ı sorumlu tutarak şikâyetçi olmuştu. 5 Ekim’de 5 kişi tutuklanmıştı.
İFADE VERDİLER
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat ile babası Sezgin Polat’ı dün sabah ifadeye çağırdı. Sezgin Polat, Engin Polat ve Dilan Polat sırasıyla ifade verdi. Banu Parlak’ı tanıdığını, aralarında sorun olduğunu söyleyen Dilan Polat, “Kurşunlama olayıyla ilgimiz yok” dedi.
Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat savcılıktaki işlemlerinin ardından ‘silahlı saldırıya azmettirme’ suçundan tutuklandı.
Dilan ve Engin Polat’ın avukatları da dün Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak tutukluluğa itiraz etti ve çiftin tutuksuz yargılanmalarını istedi. Ancak bu soruşturmada tutuksuz yargılanma kararı çıksa bile, Dilan ve Engin Polat saldırıya azmettirme suçundan da tutuklandıkları için salıverilmeyecek.
Dilan Polat'ın ikinci tutuklama kararına verdiği tepkiyi ise Gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı. Erdinç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Dilan Polat'ın tutuklama kararının ardından şok geçirdiğini anlattı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kararı öğrenen Dilan Polat, eşi Engin Polat'a dönerek suçlu olmadıklarını söyledi. Dilan Polat adliye koridorunda gözyaşlarını tutamayarak "Engincim bizim suçumuz yok. Bunları Allah'a havale ediyorum!" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim'de gelen motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.
Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, "suç örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.
KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.