Depremzede öğrencilerden ücret talep eden ODTÜ, ücret ödemeyenlere 'çıkın' dedi!

Kahramanmaraş merkezli iki deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Depremin üzerinden 9 ay geçti. Yurttan ve dünyadan binlerce ekip kurtarma çalışmalarına katılırken, Türkiye depremin ardından tek yürek oldu ve bölgeye yardım yağdırdı. Depremde hayatta kalan yurttaşlar ise ülkenin dört bir yanında uygun olan ev ve yurtlara ücretsiz olarak yerleştirildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, 6 Şubat Maraş merkezli yaşanan depremlerden sonra ücretsiz olarak yurda yerleştirilen depremzede öğrencilerden yurt ücreti istedi.

Bunun üzerine öğrenciler, 'ODTÜ’de okuyan depremzede öğrenciler tarafından 13’üncü Yurt hakkında bilgilendirme ve talepler bütünü' başlıklı yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Hali hazırda zor durumda olan biz mağdur öğrenciler telefonla aranıp eğer ücreti ödemezsek, yurttan çıkarılacağımız söylenmiştir” denildi.

'ÖDEMEYEN YURTTAN ÇIKARILACAK'

Açıklamada öğrenciler, “Mevcut durumda bize böyle bir söz verildiği inkâr edilerek depremzede öğrenciler olarak mağdur edildik. Bir arkadaşımız, bu söz dolayısıyla ODTÜ içindeki başka bir barınma alanı olan ’ODTÜ Konukevi’ başvurusundan feragat ederken, çok sayıda arkadaşımız KYK ve özel yurtlarından kaydını sildirmiştir. 07 Ağustos 2023’de ‘Yurt Ücretleri Hakkında’ başlıklı e-posta gönderildi ve mağduriyetimiz daha da arttı. Depremzede arkadaşlarımızdan deprem döneminde okula sığındıkları zaman diliminin yurt ücreti talep edilmiştir. Bu da yetmezmiş gibi, zaten hali hazırda zor durumda olan biz mağdur öğrenciler telefonla aranıp eğer ücreti ödemezsek, yurttan çıkarılacağımız söylenmiştir” dedi.

13’üncü Yurt binasının eski ve bakımsız olduğu, yangın çıkışının yönetmeliğe aykırı ve güvenli olmadığı da ifade edilen açıklamada, öğrencilerin can güvenliklerinin tehlikede olduğu vurgulandı.

'13. YURT BİZİM TEK BARINMA ŞANSIMIZ OLDU'

Açıklamanın devamında “Mecralara ulaşmaya çalıştık. Ancak binanın kat planına ulaşmamız bile mümkün kılınmamıştır. Ayrıca 13’üncü Yurttaki yangın çıkışı yönetmeliğe aykırı ve güvenli değildir. ODTÜ Yurtlar Yönetimi, asli görevi olan yangın ile iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olan mevzuatlardaki sorumluluklarını ve periyodik bakım görevlerini yerine getirmemiştir. 8 ve 10 metrekare arasında değişen odalarda iki kişi kaldığımız yetmiyormuş gibi önümüzdeki hafta itibariyle oda kapasitesi 3 kişiye çıkarılmaktadır. Yönetmeliğe aykırı kontenjan artırımına giderek gayri hukuki bir barınma sağlamayı hedeflemektedir. Durumla ilgili taleplerimizi yazdığımız toplu dilekçeleri ODTÜ Yurtlar Müdürlüğü’ne götürdüğümüzde ‘Belge kayıt sistemimiz bulunmamaktadır’ denilerek dilekçelerimizi doğrudan rektörlüğe göndermemizi istemişlerdir. Dilekçelerimizi rektörlüğe teslim ettiğimizde 15 gün boyunca yanıt verilmediği için ‘gıyaben ret’ olarak kayıtlara geçmiştir. Mağduriyetimiz bununla da kalmamış, ODTÜ yurt sisteminde kayıtlı olmamıza rağmen yurt öğrencilerinin temel hakkı olan yurt değiştirme durumu bizim için tanımlı değildir. Dolayısıyla, ‘geçici’ sıfatıyla yerleştirildiğimiz 13’üncü Yurt, bizim için tek barınma şansı olmuştur” ifadelerine yer verildi.

İnsanca yaşamak istediklerini belirten depremzede öğrenciler taleplerini ise şöyle sıraladı:

- Dolapların odalara alınacağı bir düzen oluşturularak öğrencilerin mahremiyetinin sağlanması, dolapların kilit sisteminin onarılması ve duvarlara sabitlenmesi , tuvaletlerin tamir edilmesi, tuvalet kâğıdı ve sabun gibi temel hijyen malzemelerinin yurt tarafından karşılanması, su tesisatlarının yenilenmesi ve hijyen problemlerinin ortadan kaldırılması,

- Havalandırma sisteminin kurulması ve düzenli bakımının yapılması,

- Düzenli temizlik ve ilaçlama yapılarak bu sağlık riskinin ortadan kaldırılması,

- Pencerelerin onarılması ve açılabilir hale getirilmesi. Havalandırılma sistemlerinin yapılması. Işık kaynaklarının artırılması,

- Yangın merdiveninin, yönetmeliğe uygun hale getirilmesi ve yangın sensörleri yapılması, Biz depremzede öğrenciler için psikolojik destek imkânlarının sağlanması,

- Buzdolabı sayısının artırılması ve çalışmayan buzdolaplarının onarılması,

- Bu usulsüzlüğün araştırılması, gerçeklerin ortaya çıkarılarak sorumlular hakkında yasal süreç başlatılması,

- Biz depremzede öğrencilerinin, ötekileştirmeden diğer bütün yurt öğrencileriyle aynı haklara sahip olmasının sağlanması...