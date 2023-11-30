Dilan Polat'a yeni suçlama: 'Bu yol ölüme uzanır'

"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçundan tutuklanan Dilan Polat hakkında şok bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın Ağustos 2023'te sosyal medyadan kendisini eleştirdiği iddiasıyla Afranur A.'ya "ayağını denk al, magazin yaparken ölüme kadar uzanır" şeklinde sonu küfürle biten tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Genç kadının şikayeti üzerine açılan soruşturmada Dilan Polat, mesaj attığını hatırlamadığını söylerken, dosya tarafların uzlaşma ihtimaline istinaden Uzlaştırma Büro'ya gönderildi.

Lüks yaşantısıyla büyük tepki çeken Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Yasadışı bahis", "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat dahil şüpheli aile üyeleri ve yakınları tutuklanmıştı.

DİLAN POLAT'TAN ÖLÜM TEHDİTLERİ VE KÜFÜRLER

Sabah'ın haberine göre, bir süredir cezaevinde bulunan Dilan Polat ile ilgili şok eden bir gelişme yaşandı. Ünlü fenomenin tutuklanmadan önceki Ağustos 2023 tarihinde sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili yorumda bulunduğunu iddia ederek Afranur A.'ya hakaret ve küfür içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

"DİLAN POLAT'TAN KÜFÜRLÜ MESAJLAR"

İddiaya göre Dilan Polat, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumları hazmedemedi. Sosyal medya hesabından Afranur A.'nın kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu ileri sürerek çılgına dönen Polat, genç kadına mesaj attı.

Ünlü fenomen, sosyal medya platformu Instagram üzerinden kafaya taktığı kadına "Sen bekle bugün bekle, ayağını denk al, magazin yaparken ölüme kadar uzanır dokunanın a*k, s*kerim, o*spu çocuğu" şeklinde mesaj attı.

GENÇ KADIN SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Dilan Polat'tan gelen mesajlarla neye uğradığını şaşıran genç kadınsa soluğu savcılıkta aldı. Afranur A., Dilan Polat'ın kendisine küfürlü mesajlar atarak hakaret ettiğini ve mesajlarda ölümle tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu.