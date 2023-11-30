Dilan Polat, cezaevinden ilk röportajını verdi: Günleri böyle geçiyormuş!

"DEVLETİMİZE BORCUMUZ NEYSE ÖDEYECEĞİZ"

Avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla ilk röportajını Odatv'ye veren Dilan Polat, davanın gidişatıyla ilgili "Ben davanın nasıl gittiğine dair çok bir şey bilmiyorum ama avukatım soruşturmanın normal gittiğini, vergiyle ilgili sorunlarımız olduğunu söylüyor. Davanın nasıl gittiğinden ziyade varsa bizim devletimize bir borcumuz cezası neyse ödeyeceğiz. Bu konuları ihmal etmişiz, bundan dolayı tabii ki mahcubuz" dedi.