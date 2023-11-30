İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda polis, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 11 ilçede belirlenen 14 adrese operasyon düzenledi.

terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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