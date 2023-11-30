Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun eski avukat arkadaşı anlattı: "Dilan Polat'ın panik atak krizleri olurdu, bir gün binanın tepesine çıktı..."

Lise öğrencisi olduğu yıllar Dilan Polat ve Sıla Doğu ile oturdukları sitede tanışarak arkadaş olan avukat Özgecan Sırma, Sözcü'den İpek Özbey'e konuştu. Dilan ve Sıla kardeşlerin ailesinin ekonomik durumunun kötü olmadığını söyleyen Özgecan Sırma, ilişkilerinin üniversiteye gidince koptuğunu anlattı. Dilan Polat’ın Engin Polat’la ilişkisinden “Gerçekten benzerini görmediğim bir duygu ile bağlıydı, Engin onun için nefes almak kadar önemliydi” diye bahseden Sırma, “Zenginleşmelerine elbette şaşırdım. Uzun zaman sonra geldikleri nokta ve içerisinde bulundukları hal ve hareketler gerçekten hayret verici bir boyuttu ve benim de dikkatimi çekti. Lakin herhangi bir bilgim veya iletişimim olmadı” diye anlattı.

"YILLAR ÖNCE BÖYLE BİR EĞİLİMİNE ŞAHİT OLDUM"

Sırma, sosyal medyada yaptığı “Dilan Polat psikolojik travmaları çocukluğuna dayanan birisi ve bire bir şahit olduğum intihar teşebbüsü de var! Bence dikkate alınmalı ve cezaevi psikoloğu destek sağlamalı, suçlu olsun olmasın onun da anne ve insan olduğu unutulmadan hassasiyet gösterilmeli eğriye eğri doğruya doğru” paylaşımı hakkında da şunları söyledi:

“İtidalli olunup değerlendirilirse anlatmak istediğim konu çok net. Herhangi bir aklama vesilesi veya tahliye sebebi olarak öne sürmeden sadece bütün tutuklu ve hükümlülere olması gerektiği gibi kendisine de psikolojik destek verilip, gözetimin üst seviyede olması gerektiği idi. İsmail Saymaz'ın haberi üzerine o paylaşımı yaptım. Çünkü korktum.

Yıllar önce böyle bir eğilimine şahit olduğum için ve iki tane evladı olan gencecik bir kadın olduğu için korktum. Suçlu veya suçsuz olması bu insani duygumu değiştirmiyor. Suç varsa cezası vardır, infaz edilir. Herkesin hayatı biricik ve değerlidir. Böyle bir şeyin konuşulması dahi üzücü…”

"PANİK ATAK KRİZLERİ OLURDU, BİR GÜN BİNANIN TEPESİNDE GÖRÜLDÜ"

Sırma, Dilan Polat’ın yıllar önce şahit olduğu intihar girişimini şöyle anlattı:

O senelerde babaları ile yaşıyor, küçük kardeşleri Can'a annelik ediyorlardı. Annelerini kaybetme üzerine baba ile yaşama ve böylesine bir sorumluluk ile beraber gelen büyük psikolojik kırılganlıklar vardı. Sıla çok daha dirayetli olsa da Dilan öyle değildi. Panik atak krizleri olurdu. Yine bir gün binanın tepesinde görüyorlar ve atağı oluyor. Benim aklıma hemen bu anı geldi. Yaşadıkları ve cezaevinde olmasının psikolojik olarak ağır gelip böyle bir şeye yeltenme ihtimali dahi beni ürküttü. İsmail Saymaz haber sahibi olduğu ve gerçekliğine de inandığım için okur okumaz bu şekilde bir reaksiyon verdim.”

"SILA DOĞU, AVUKATLARI OLMAMI İSTEDİ"

Sırma, Sıla Doğu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini de şöyle anlattı:

“Sıla da hiçbir suçlarının olmadığını, olsa olsa vergisel boyutta bir aykırılık olabileceğini, bunu ödemeye hazır olduklarını söyledi. Devamında avukatları olmamı istedi. Bunu kabul edemeyeceğimi gerekçeleri ile söyledim. İletişimim bundan ibaretti, akabinde de gözaltılar gerçekleşti.”