Seçil Erzan, Bahar Candan ve Nihal Candan ile aynı koğuşta

Bankacı Seçil Erzan ile Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin aynı koğuşta kaldığı öğrenildi.

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Seçil Erzan, Bahar Candan ve Nihal Candan ile aynı koğuşta

Yeni adı Marmara Cezaevi olan Silivri’ye sevk edilen bankacı Seçil Erzan ile ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Aralarında sporcuların da olduğu 30’a yakın kişiden 44 milyon dolar toplamakla suçlanan Erzan, Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin kaldığı koğuşa konuldu.

Bankacı Erzan ile ilgili dikkat çeken gelişmeyi Söz Sende programına katılan Dinçer Gökçe açıkladı.

CANDAN KARDEŞLERİN KALDIĞI KOĞUŞA YERLEŞTİRİLDİ

Gazeteci Gökçe’nin duyurduğu habere göre Seçil Erzan, dün Silivri Cezaevi’ne sevk edildi. Erzan, bugün, Candan kardeşlerin kaldığı koğuşa yerleştirildi.

11 NİSAN'DA TUTUKLANDI

11 Nisan’da tutuklanan Erzan, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldı. Erzan, "dolandırıcılık" ve resmi evrakta sahtecilikle suçlanırken Candan kardeşler ise geçen 16 Nisan’da başlayan ve çok sayıda kişinin "ucuz araç" vaadi ile dolandırıldığı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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Nihal Candan Seçil Erzan
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