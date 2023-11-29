Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a mektup yazdı: 'Susmanız, suça ortak olmanızdır'

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendiği mektubunda "Can Atalay'ın anayasal hakları yok sayılıyor; susmanız, suça ortak olmanızdır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a mektup yazdı: 'Susmanız, suça ortak olmanızdır'

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesi aracılığı ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi. Yargıtay'ın AYM'nin kararını uygulamadığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yargıtay’daki sözde 5’li yargıcın TBMM’nin bir üyesini esir tutma girişimine karşı anayasal ve yasal mücadele verilmesinde en büyük sorumluluk size, yani TBMM başkanına aittir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'te kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

"Yargıdaki bir grup sözde yargıç tarafından, anayasanın açıkça parlamentoya verdiği bir yetkinin gasp edilerek kullanılması suçtur. Bu suç tüm Meclis’e karşı işlenmektedir. Bu suçun mağduru başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm Meclis’tir. Bu suçun şu an tutsağı fiziki olarak Can Atalay’dır, fakat siz dahil, 599 milletvekili olası ve potansiyel mağdurdur.

Anayasa gereğince TBMM’nin rızası olmadıkça seçilmiş bir milletvekilinin görevi süresince hiçbir şekilde tutulamayacağı, tutuklanamayacağı, sorgulanamayacağı ve yargılanmayacağı açıktır. Can Atalay’ın anayasal haklarının yok sayılması ve bunun karşısında sizin suskunluğunuz açıkça söylemek gerekirse bu suçlara ortak olmak demektir."

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