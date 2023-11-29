Ali Yerlikaya'nın imzasını taklit ederek suç işleyen polisler: 'Özel soruşturma yürütülüyormuş'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, cezaevinde kaldığı dönemde tanıdığı suçluların çoğunun emniyet içinde kaynakları olduğunu belirterek "Bazı polisler o suçları işlemelerinde yardımcı oluyordu" iddiasında bulundu.

Bir yargı mensubu ile konuşmasında iddialarının doğrulandığını aktaran Pehlivan, "Meğer İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bazı polisler hakkında özel soruşturma yürütülüyormuş. Zira, 28 kişiye 1500 dolar karşılığında usulsüz bir şekilde silah ruhsatı vermişler. Dahası, bunu da dönemin İstanbul valisi şimdilerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın imzasını taklit ederek yapmışlar" diye yazdı.

Polis memurları hakkındaki bu suçlamanın ruhsat yenileme dönemi geldiğinde ortaya çıktığını kaydeden Pehlivan, "Geldiğimiz noktaya bakar mısınız: Bugünün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasını taklit ederek suç işleyen polisler olduğundan bahsediyoruz. O polislerin de belki de suç işlemeleri için başkalarının silahlanmasını sağladığını konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

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