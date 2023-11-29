'Torba yasa'dan yine Erdoğan çıktı: 'Parlamentonun yetkileri cumhurbaşkanına devrediliyor!'

TBMM’de görüşmelerine başlanan ekonomiye yönelik toplam 28 yasa ile 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan 80 maddelik “torba teklif” ile şirketlere milyarlarca liralık vergi istisnası sağlanıyor. Kur korumalı mevduatlara getirilen kurumlar vergisi istisnasının bu yılki etkisi 60 milyar, gelecek yılki etkisi de 20 milyar TL olacak. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Cumhurbaşkanına 2028 sonuna kadar verilen yetkilerin sonrasında 5 yıl daha uzatıldığına işaret ederek “Parlamentonun yetkileri Cumhurbaşkanına devrediliyor. Bu torba kanunun adını şöyle koyalım: ‘Cumhurbaşkanına verilen yetkilerin artırılması hakkında ve diğer kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun’ diyelim. Bu anayasaya aykırı” dedi.

Teklifte yer alan yap-işlet-devret projelerinde firmalara proje kapsamında inşaata yönelik olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri ile tesislerin kiraya verilmesinde sağlanan KDV istisnası 31 Aralık 2028’e kadar uzatılıyor.

MİLYARLIK KIYAKLAR

Bu istisna kapsamında bu yılın ocak-eylül döneminde beyan edilen istisna tutarı yaklaşık 34.4 milyar TL olarak hesaplandı.

Kamu İhale Yasası kapsamında devam eden yapım işi sözleşmelerinde 2024’te yapılacak imalatlar için ek fiyat farkı verilmesinin maliyeti de yaklaşık 82.9 milyar TL olacak.

Finansal güçlük yaşayan firmalaların borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında Ekim 2019-Temmuz 2023 içinde, 141 milyar 513 milyon TL’si büyük ölçekli, 488 milyon TL’si küçük ölçekli uygulamalar kapsamında olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 142 milyar TL oldu. 2014’ten önceki genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi kapsamındaki maddeden 1.8 milyon kişi yararlanacak. 1.8 milyar TL alacağın tahsilinden vazgeçilecek. Kur korumalı mevduatlarda Kurumlar Vergisi istisnasında süre uzatılıyor.

UÇAK KİRALANACAK

Düzenlemeye “torba kanun” yerine “uyarlama kanunu” denilmesini isteyen AKP Milletvekili Ali Özkaya, talebin yoğun olduğu dönemlerde yolcu taşımacılığı için yurtiçinde kurulu şirketler, yurtdışından hava araçları da kiralayabilecek. Memur konfederasyonları da taleplerinin teklife eklenmesini istedi. Türkiye Kamu-Sen, 3600 ek gösterge, memurların emekli aylıklarının günün şartlarına göre yükseltilmesi taleplerini komisyona iletti.