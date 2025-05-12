DEVA Partili Karatutlu'dan 'Kahramanmaraş' Tepkisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, DEVA Partili Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu'nun eleştiri bombardımanına sahne oldu. Konuşmasında sağlık politikalarının yetersizliğinden kente yapılan yatırımların adaletsizliğine kadar birçok konuyu gündeme getiren Karatutlu, kürsüden sert mesajlar verdi.

Karatutlu, sağlık sisteminin sadece fiziki yapılarla değil nitelikli insan gücüyle anlam kazanacağını vurguladı. "On yıl önce mezun olmuş bir kişi, sınavsız bir şekilde 112 sistemine giriyor" diyen Karatutlu, sağlık çalışanlarına yeterlilik sınavı getirilmesi gerektiğini belirtti.

'MARAŞLILARI KANDIRMAYIN'

Deprem sonrası inşa edilen 400 yataklı Acil Durum Hastanesi'ne de değinen Karatutlu, "Beş aydır ne yeterli doktor var ne yardımcı sağlık personeli. 800 kişilik kadronun sadece 300'ü dolu. Bu hastane hala tam kapasite çalışmıyor" diyerek Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldı.

'HAVALİMANINDA İNİŞ YOK'

Kahramanmaraş Havalimanı'na takılan cihazın tam donanımlı olmadığını belirten Karatutlu, "Uçak inemiyor, kuş çarpıyor, teknisyen Gaziantep'ten geliyor. THY yöneticileri dondurma kesmeye geliyor ama sorunları çözmeye değil" diye konuştu.

Komşu illerin modern statlara kavuştuğunu ama Maraş'ın 10-15 bin kişilik statla yetinmek zorunda bırakıldığını ifade eden Karatutlu, "35 yıl önce Süper Lig'deydik, hala toprakta oynuyoruz" dedi.

'O YOLLARDAN GEÇİN'

Karatutlu, konuşmasının sonunda Ulaştırma Bakanı'na çağrıda bulunarak, "Adana-Antep yolundan Türkoğlu-Nurdağı hattına girin, şehir içi trafiği deneyimleyin. Maraşlı'nın her gün çektiği çileyi bir gün siz yaşayın" dedi.