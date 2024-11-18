Dev Zincir Markette Skandal! Ünlü Markaya Bir Anda İndirim... Çikolatada Mide Bulandıran Görüntü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını ifşaladığı listeler tüm Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Bakanlıkla birlikte gıda üzerine çalışan birçok sosyal medya hesabı da market raflarında sağlığı tehlikeye sokan ürünleri mercek altına almayı sürdürüyor.

Bir yanda her gün tüketilen ürünlerden çıkanlar; bir yandan ihraç edilen ürünlerdeki skandallar Türkiye'nin içinde bulunduğu gıda tehlikesinin boyutunu gözler önüne seriyor. Bir skandal da zincir marketlerden A101'de yaşandı.

A101'de satılan 'Melodi' markalı 'bütün fındıklı çikolata'da bir anda 5 TL'lik indirim uygulandı. Normalde fiyatı 19.50 TL olan çikolata 14.50 TL'den satılmaya başlandı. Bu indirim dikkatli vatandaşların gözünden kaçmadı.

İndirimdeki ürünün görüntüleri ise şoke etti. Raflarda indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin çürümeye yüz tuttuğu görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem