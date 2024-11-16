Antep Fıstığı ve Kayısıdan Sonra... Kuru İncirden 'Zehir' Çıktı! İtalya Sınırdan Geri Çevirdi

İtalya'ya ihraç edilen Antep fıstığında karaciğer kanseri riskini artıran aflatoksinin tespit edilmesinin ardından Hollanda'ya ihraç edilen kayısılarda da izin verilen limitlerin tam 35 katı oranında okratoksin tespit edilmişti. Son skandal ise kuru incirde yaşandı. İtalya, kuru incirleri sınırdan geri çevirdi. Kuru incirlerde üst limitin 23 katı okratoksine rastlandı.

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Antep Fıstığı ve Kayısıdan Sonra... Kuru İncirden 'Zehir' Çıktı! İtalya Sınırdan Geri Çevirdi

Türkiye gıda kriziyle boğuşurken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı ifşa listeleri vatandaşlarda endişeye neden oldu. Türkiye'de satılan ürünlerin yanı sıra ihraç edilen ürünlerde de skandallar bitmiyor.

İtalya'ya gönderilen Antep fıstıklarında karaciğer kanseri riskini artıran aflatoksinin, izin verilenden 7 ila 9 kat fazla olduğu tespit edilmişti. Tespit edilen yüksek aflatoksin oranı nedeniyle ürünler sınırda durdurularak geri gönderilmişti.

Antep Fıstığı ve Kayısıdan Sonra... Kuru İncirden 'Zehir' Çıktı! İtalya Sınırdan Geri Çevirdi - Resim : 1

Ardından ise Hollanda'ya ihraç edilmek istenen kayısılarda izin verilen limitlerin tam 35 katı oranında okratoksin tespit edilmiş ve ürünler sınırdan geri çevrilerek iade edilmişti.

Antep Fıstığı ve Kayısıdan Sonra... Kuru İncirden 'Zehir' Çıktı! İtalya Sınırdan Geri Çevirdi - Resim : 2

Son skandal ise kuru incirde meydana geldi. Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den İtalya'ya ihraç edilmek istenen kuru incirlerde izin verilen düzeyin tam 23 katı okratoksin tespit edildi. Gıda Dedektifi'nin aktardığına göre, ürünler sınırdan geri çevrilerek Türkiye'ye iade edildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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