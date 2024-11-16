23 Yaşındaki Hemşirenin Sır Ölümü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki hemşire Begüm Tonguz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

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23 Yaşındaki Hemşirenin Sır Ölümü

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı evinde buldu.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tonguz'un, yarın memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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