'Yenidoğan' Davasında Duruşmadan Atılan Avukatın Acı İsyanı! 'Bu Dava Suçüstü Belgesi, Duyulmasın İstiyorlar'

Türkiye'yi dehşete düşüren "Yenidoğan Çetesi" davasının ilk duruşması bugün görülüyor. 22’si tutuklu 47 sanığın hakim karşısına çıktığı dava, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşiyor. Mahkeme başkanı, duruşma öncesi salonda tartışma yaşadığı avukat Ömer Kavili'yi salondan çıkarttı. Kavili, duruşma salonu önünde karara isyan ederek mahkeme başkanının keyfi davrandığını vurguladı.

'BU ACILARI DİNLEMEYE BİLE TAHAMMÜLLERİ YOK'

Avukat Ömer Kavili'nin açıklaması şu şekilde:

"Kanun, dosyaya gelen evraklar okunur diyor. Ama mahkeme başkanı kanunun emredici sözünü dinlemiyor, iki kere uyardım. Okundu dosyasına koyuyor ama okumuyor. Salonun duymasını istemiyor. Kim niye müdahil olmak istiyor, insanların acıları neler? Bunu dinlemeye bile tahammülleri yok. Ama yargılama yapıyorlarmış. Bana çıkarma kararı verdi. Şu anda mahkeme başkanı keyfilik yapıyor. Çünkü bu dava, sağlık sisteminin çöktüğü davadır, suçüstü belgesidir. Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz dağda yolunu şaşırır."

Kaynak: Gerçek Gündem