Gazeteci İlker Yağmur Hayatını Kaybetti

Son olarak Damga gazetesinde görev yapan gazeteci İlker Yağmur, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Piyalepaşa Bulvarı'nda geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Karşıdan karşıya geçtiği sırada bir aracın çarpması nedeniyle yaşamını yitiren Yağmur’un cenaze programı da belli oldu.

Yağmur’un cenazesi, 18 Kasım 2024 Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Bakırköy Florya’da bulunan Basınköy Camii’nden kaldırılacak.

İLKER YAĞMUR KİMDİR?

25 yıldır medya sektöründe farklı görevlerde ve kuruluşlarda çalışan gazeteci, YouTuber ve sosyal medya uzmanı İlker Yağmur, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olmasının ardından kariyerine adım attı.

Uzun yıllar Durin Ajans’ta Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Yağmur; TRT, Doğan Medya Grubu, Yeniçağ, Karar ve Viya Medya gibi kuruluşlarda yönetici olarak çalıştı.

İlker Yağmur’un çalıştığı dergiler arasında ise; TİM Report, Tekstil Dünyası, Pencere, Köprü, Alkent Yaşam ve Pelican yer aldı.

Yağmur son olarak Damga Gazetesi’nin YouTube kanalı için belgesel hazırlığı yapıyordu.

Yağmur, 17 Kasım Pazar akşamı Beyoğlu'nda geçirdiği acı trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Hiç evlenmeyen Yağmur, İstanbul’da annesiyle yaşıyordu.