Ağır Hasarlı Bina Çöktü: 1 İşçi Enkaz Altında Kaldı
Malatya'da 4 katlı ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü. İş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Saatler süren çalışmanın ardından işçi, enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan kepçe operatörü Hamza Çetin'in kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarılan Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çetin, ambulansa taşınırken gazetecilerin "Nasılsın?" sorusu üzerine "İyiyim, çok şükür" diye yanıt verdi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: