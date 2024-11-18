Ağır Hasarlı Bina Çöktü: 1 İşçi Enkaz Altında Kaldı

Malatya'da 4 katlı ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü. İş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Saatler süren çalışmanın ardından işçi, enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Ağır Hasarlı Bina Çöktü: 1 İşçi Enkaz Altında Kaldı

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan kepçe operatörü Hamza Çetin'in kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.

Ağır Hasarlı Bina Çöktü: 1 İşçi Enkaz Altında Kaldı - Resim : 1

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarılan Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çetin, ambulansa taşınırken gazetecilerin "Nasılsın?" sorusu üzerine "İyiyim, çok şükür" diye yanıt verdi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Deprem Malatya
Son Güncelleme:
Her Gün 1 Bardak Kemik Suyu İçilirse Ne Olur? Bu Zararına Dikkat Her Gün 1 Bardak Kemik Suyu İçilirse Ne Olur? Bu Zararına Dikkat
9 Bin Kişi Üzerinde Yapılan Araştırma Sonuçlandı: Yumurtanın Bu Faydalarını Kimse Bilmiyordu 9 Bin Kişi Üzerinde Yapılan Araştırma Sonuçlandı: Yumurtanın Bu Faydalarını Kimse Bilmiyordu
Gazeteci İlker Yağmur Hayatını Kaybetti Gazeteci İlker Yağmur Hayatını Kaybetti
Malatya'da Kazada Şehit Olan Polis Memuru İçin Tören Malatya'da Kazada Şehit Olan Polis Memuru İçin Tören