Malatya'da Kazada Şehit Olan Polis Memuru İçin Tören

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen TIR çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı. TIR'ın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz (35) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Malatya'da Kazada Şehit Olan Polis Memuru İçin Tören

Şehit polis memuru Lütfü Beykoz için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Malatya Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, şehit polis memuru Lütfü Beykoz'un yakınları ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Malatya'da Kazada Şehit Olan Polis Memuru İçin Tören - Resim : 1

Törende, şehit polis memuru Lütfü Beykoz'un özgeçmişi okunup dualar edilerek helallik alındı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, "2012 yılında teşkilatımıza katılan şehidimizde gönlünü mesleğine vermiş 12 yılı aşkın bir süredir mesleğimizi ifa etmiştir. Teşkilatımızın değişik birimlerinde fedakarca görev almıştır. Bizler bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine ulaşan şehidimizi hiç unutmayacağız" dedi.

Malatya'da Kazada Şehit Olan Polis Memuru İçin Tören - Resim : 2

Şehit polis memuru Lütfü Beykoz'un cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere doğum yeri olan Akçadağ ilçesine gönderildi.

Kaynak: DHA

Rojin'in Kaybolmadan 2 Gün Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı: Yurda Babasıyla Sohbet Ederek Böyle Gitti Rojin'in Babasıyla Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Wanda Nara'ya İcra Şoku! Türkiye'de Mahkemelik Oldu Wanda Nara'ya İcra Şoku
Paslanan Bıçaklara Karşı Etkili Çözümler: Uzun Ömürlü Bıçakların Sırrı Paslanan Bıçaklara Karşı Etkili Çözümler: Uzun Ömürlü Bıçakların Sırrı
Her Gün 1 Bardak Kemik Suyu İçilirse Ne Olur? Bu Zararına Dikkat Her Gün 1 Bardak Kemik Suyu İçilirse Ne Olur? Bu Zararına Dikkat
Beşiktaş'ta Korkutan Yangın: 10 Kişi Mahsur Kaldı Beşiktaş'ta Korkutan Yangın: 10 Kişi Mahsur Kaldı
DEM Parti Esenyurt Eş Başkanları Gözaltına Alındı DEM Parti Esenyurt Eş Başkanları Gözaltına Alındı