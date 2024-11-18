'Yenidoğan Çetesi' Dosyasına Yeni Rapor! İşte SGK'ya Zararın Faturası...

Türkiye'yi sarsan 'yenidoğan katliamı' ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Çete üyeleri hakim karşısındayken dosyaya giren yeni müfettiş raporu ortaya çıktı. Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, TBMM Yeni Doğan Çetesi Komisyon Üyesi CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in paylaştığı raporlarda soruşturmada adı geçen hastanelerin SGK’ya gönderdiği fatura tutarlarının emsal hastanelere göre yüksek olduğu, yüksekliğin sebebinin anlaşılması amacıyla birçok inceleme yapıldığı, incelemelerin neredeyse tamamında gerçeğe aykırı faturalandırma yapıldığı tespit edildiği yer aldı.

16 BİN 512 KİŞİ GEREKSİZ YERE AMELİYAT EDİLMİŞ

2004 ile 2007 yılları arasında faturalandırılan kalp stentleri hakkında Temmuz 2007 tarihinde rapor düzenlendi. Soruşturma sürecinde, 287 kişinin ifadesi ve yaklaşık 260 dosya incelemesi yapıldı. Yaklaşık 16 bin 512 kişinin sağlıklı gözlerinin gereksiz yere lazerle ameliyat edildiği tespiti yapıldı. Ancak bu tespitin ardından yapılması gereken soruşturmanın geciktirildiği ve yıllar sonra inceleme başlatıldığı ortaya çıktı.

ESKİ SAĞLIK BAKANI'NIN HASTANESİ DE LİSTEDE

Özel Şafak Hastanesi Grubu’nun 17 yıllık süreçte döviz bazında SGK'dan 200 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği belirtildi. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi olan Özel Avcılar Hospital'da Temmuz 2023'te yapılan incelemede ise SGK'yı 3 milyon liradan fazla zarara uğrattığı tespit edildi. Özel TRG Hospitalist Hastanesi ile ilgili raporda yer alan bilgiye göre kamu zararı 57 milyon liradan fazla. Müfettişler, hastanelerin maddi varlıklarına tedbiren el konulması gerektiğini mahkeme dosyasına sundu.

Kaynak: Gazete Duvar